Ukrayna'da kalaşnikoflu saldırı: Çok sayıda ölü var

Ukrayna'da bir havacılık fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.

Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.

Kalaşnikof tüfeği ile saldırıyı düzenleyen saldırganın kaçtığı belirtiliyor.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Açıklamada Ulusal Muhafızlar Komutanı Nikolai Balan'ın olay yerine sevk edildiği belirtildi ve 'Suçun nedenleri henüz bilinmiyor' denildi.