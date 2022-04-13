Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi Erdoğan'dan yardım istedi: Size yalvarıyorum...

Ukrayna'da 12 Nisan'da gözaltına alınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Erdoğan'dan yardım istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamanın ardından Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yardım talebini içeren bir video çekti. Marçenko, Türkçe altyazılı videosunu YouTube kanalına yükledi.

Marçenko, baş örtüsü taktığı videosunda şunları söyledi:

"Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna Milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko. Yardım talebiyle size başvuruyorum.”

“Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğunuzu birçok kez söylediniz. Rusya'nın da dostusunuz. Buna inanıyorum. Türkiye'de 'iyi dost kara günde belli olur' derler... Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok endişe ediyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, eşim Viktor Medvedçuk'un kurtarılması ve serbest bırakılması için nüfuzunuzu kullanmanızı rica ederim."

EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olan Medvedçuk, Mayıs 2021'de "devlete ihanet" şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı ileri sürülen Medvedçuk'un aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da iddia ediliyor.