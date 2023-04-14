Ukrayna'dan açıklama: Rusya 82 askerin cenazesini teslim etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya'nın 82 Ukrayna askerinin cenazesinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildiğini duyurdu.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya'nın savaşta ölen 82 Ukrayna askerini kendilerine iade ettiğini belirterek, "Bugün 82 Ukraynalı askerin cenazelerini evlerine getirmek mümkün oldu.

Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki topraklarından cenazelerin teslimi entegrasyon bakanlığı tarafından Ukrayna Kayıp Kişiler Komiserliği Ofisinin destekleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğinde gerçekleşti" denildi.

83 ASKER İADE EDİLMİŞTİ

Açıklamanın sonunda ise, "Ölen askerlerin cenazeleri Cenevre Sözleşmesi'nin normlarına göre gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı'nın iletişim numaraları da verilerek asker yakınlarının kayıplarını kendilerine bildirmeleri istendi. Geçtiğimiz 24 Mart'ta Rusya, Ukrayna'ya 83 askerin cenazesini iade etmişti.