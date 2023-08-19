Ukrayna'dan Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişimi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "19 Ağustos gecesi Kiev rejimi, S-200 hava savunma sisteminin saldırı füzesi olarak yeniden teçhiz edilen füzesiyle Kırım topraklarına terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.
Rus hava savunma sistemlerinin S-200 füzesini zamanında tespit ederek havada imha ettiğinin altını çizen bakanlık, füzenin düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı ve yıkım yaşanmadığını bildirdi.
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