Ukrayna’dan korkunç görüntüler: Rus güçleri AVM'yi bombaladı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın 5'inci gününe girerken her geçen gün korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününde savaş hala devam ediyor. Tüm dünya bugün gerçekleşen kritik zirvenin sonucunu beklerken görüşmelerden olumlu bir sonuç gelmesini ve savaşın sonlanmasını umut ediyor. Ancak Ukrayna’dan gelen bazı görüntüler durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Bir süre önce Rus askerleri Kharkov şehrinden geri püskürtülmüştü. Ancak son gelen görüntülerde bölgenin şehir merkezinin yeniden hedef alındığı ortaya çıktı. Harkov'dan geri püskürtülen Rus askerleri, grad füzeleri ile Kharkov şehir merkezini hedef aldı.

HALK YAĞMALAMAYA BAŞLADI

Saldırılar tüm hızıyla sürerken halkın durumunun da gitgide kötüye gittiği bildirildi. Kharkov bölgesinden gelen görüntülerde boş marketlerin halk tarafından yağmalandığı anlar kameralara yansıdı.

Yine Kharkov bölgesinden gelen bir başka görüntüde ise yiyecek dağıtımı esnasında birbirine giren bir grup insanın görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.