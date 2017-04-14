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  1. 14 Nisan 2017 08:40

Ukrayna'dan şaşırtan uyarı: Gördüğünüz anda kaçın

Ukrayna polisi, Eurovision şarkı yarışması için ülkeye gelecek yabancı konuklara, tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında kaçmalarını tavsiye etti.

Ukrayna'dan şaşırtan uyarı: Gördüğünüz anda kaçın
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Ukrayna polisi, Eurovision-2017 şarkı yarışmasının yabancı konuklarına, Kiev sokaklarında tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlattı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ ANDA KAÇIN"

 Ukrayna polisinin yayınladığı tavsiye notunda, yabancıların öncelikle saldırgan kalabalıklardan kaçınmaları, onlarla teması en aza indirgemesi ve provokasyonlara tepki vermemesi gerektiği belirtiliyor.

Tavsiyede şu ifadeye yer verildi: “Tehlike anında bağırmaktan ve kaçmaktan çekinmeyin”.

"POLİS GÜÇ KULLANABİLİR"

Ayrıca turistlerin hak ve sorumluluklarına yer verilen tavsiye notunda, kural ihlallerinin önlenmesi için polisin turistleri durdurup belgelerini kontrol edebileceği, arama yapabileceği ve zorunda kalırsa güç kullanabileceği kaydedildi.

 

eurovision , polis , ukrayna , sığınmacı , mülteci