Ukraynalı voleybolcu dansıyla gündeme geldi

Ukraynalı voleybolcu Yuliya Gerasymova maç arasında yaptığı dansıyla gündeme geldi.

Ukraynalı voleybolcu Yuliya Gerasymova maç arasında yaptığı dansıyla gündeme geldi. Gerasymova bir izleyiciye sempatik dansıyla yanıt verince sosyal medyada fenomen oldu. Video 5 günde 100 milyondan fazla izlendi. Gerasymova dansında tribündeki seyirciye önce telefon aramasını çağrıştıran hareket , ardından da kısa bir dans yapıyor. Şu anda Ukrayna Ligi'nde oynayan Gerasymova Türk voleybol severlerin de yakından tanıdığı bir isim. Gerasymova 2018'de Türkiye'de Karayolları Spor Kulübü'nde forma giydi.