Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Patlama seslerinin geldiği bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi.

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, başkente yönelik saldırıları doğruladı ve 2 yerleşim yerinin vurulduğunu bildirdi.

Klitschko, olay yerine acil yardım ve sağlık görevlilerinin yönlendirildiğini duyurdu.

6 FÜZENİN 4'Ü DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna Ordusu yaptığı Son Dakika açıklamasında yerleşim yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü ikisininse yerleşim yerlerini vurduğunu duyurdu.

KENTTE SİREN SESLERİ

Kentte şuan siren sisleri duyulurken, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin G20 zirvesinde yaptığı açıklamaya füzelerle cevap verdi. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? Onlar sadece itaat etmemizi istiyorlar ama günün sonunda teröristler her zaman kaybeder." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'NİN KONUŞMASINDAN SAATLER SONRA

Başken Kiev'deki patlamaların Devlet Başkanı Zelenski'nin G20'de yaptığı açıklamadan saatler sonra olması dikkatleri çekti.

G20 zirvesine video konferans yöntemi ile katılan Zelenski açıklamalarında, Rusya'nın Ukrayna topraklarından tüm askerlerini çekmesi gerektiğini ve Kiev'in herhangi bir toprak tavizi veremeyeceğini yineledi.

Zelenski, tüm Ukraynalı tutukluların serbest bırakılması çağrısında da bulundu. Ayrıca, savaşın sürdüğü Zaporijya nükleer santraliyle ilgili olarak "radyasyon güvenliğinin" yeniden tesis edilmesi, Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmesi ve bir tahıl ihracatı girişiminin genişletilmesi çağrısında bulunan Zelenski, "Rusya barış formülümüze karşı çıkarsa, tek isteğinin savaş olduğunu göreceksiniz" dedi.