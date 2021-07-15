Ukrayna'ya ilk SİHA teslimatı yapıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri için Türkiye'den ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldıklarını duyurdu

Türk savunma sanayinin en dikkat çeken ürünü olan SİHA'lara dünyanın ilgisi sürüyor.

Geçtiğimiz dönemde Bayraktar TB2 için anlaşma imzalayan Ukrayna'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Deniz Kuvvetleri için Türkiye'den ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldıklarını bilgisine yer verdi.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

'İlk Bayraktar TB2 insansız hava aracı kompleksi Deniz Kuvvetleri için Ukrayna'ya sevk edildi. Konuşlanma noktasında son kabul testlerini gerçekleştiriyoruz.'

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk SİHA'ları ile Karadeniz ve Azov Denizi kıyılarının etkili bir şekilde gözleneceğine vurgu yapıldı.

40 AYRI BİLGİSAYAR SİSTEMİ KULLANILIYOR

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Bayraktar TB2'de yaklaşık 40 ayrı bilgisayar sistemi kullanılıyor.

Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor.

Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 4 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla "hızlı gör-ve-vur" özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Söz konusu sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.