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Ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Menajeri Jennifer Craig, Amerikalı ünlü aktör Ray Liotta'nın 67 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Martin Scorsese'nin suç klasiği olan Goodfellas'la kariyerinde çıkış yapan, birçok başarılı performansın altına imza atan ABD'li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti. Liotta'nın, Dangerous Waters filmini çektiği Dominik Cumhuriyeti'nde uykusunda öldüğü belirtildi.

Liotta, Jonathan Demme'nin yönettiği Something Wild'la Altın Küre'ye aday gösterildi ve ardından Field of Dreams'de yasaklı Chicago süperstarı Shoeless Joe Jackson'ı canlandırdı. Ardından, Scorsese'nin mafya destanı Goodfellas'ta Robert De Niro ve Joe Pesci'nin karşısında, kariyerinin belirleyici rolü olacak olan gangster Henry Hill'i oynadı.

 Nicholas Pileggi'nin Scorsese ile birlikte kitabından uyarladığı Goodfellas, altı dalda Oscar'a aday gösterilirken, tek kazanan Pesci oldu. Film, tüm zamanların en iyi filmleri listelerinde sıklıkla üst sıralarda yer alıyor. Aktörün diğer unutulmaz rolleri arasında Hannibal, Narc, Blow, Copland, Killing Them Softly ve Revolver yer alıyor.

Etiketler Ray Liotta
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