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Ünlü futbolcuya uçakta ''İsrail'' gözaltısı

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Belçikalı ünlü futbolcu Stephane Omeonga, İsrail'e seyahat etmek için bindiği yolcu uçağında "İsrail'in kara listesinde olduğu" gerekçesiyle yaka paça gözaltına alındı.

Belçikalı futbolcu Stephane Omeonga’nın Roma’da gözaltına alınma anlarına ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İsrail’in Bnei Sakhnin takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Brüksel’den Tel Aviv’e giderken, Roma havaalanında uçağından zorla indirildi. Olay, özellikle Omeonga’nın açıklamaları ve ortaya çıkan görüntülerle birlikte geniş çapta tartışılmaya başlandı.

Omeonga, yaşadıklarını Belçika basınına anlatarak, maruz kaldığı polis şiddeti ve ayrımcılığına dikkat çekti. La DH gazetesine yaptığı açıklamada, “Beni İsrail göçmenlik servisinin ülkeye girişimi reddettiği gerekçesiyle suçlamaya çalıştılar. Ancak ertesi gün kendileriyle iletişime geçtiğimde bunun doğru olmadığını, geçerli bir çalışma iznim olduğunu söylediler” dedi.

İtalyan polisi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, Omeonga’nın İsrail’in kara listesinde olduğu için müdahale ettiklerini belirtti. Bu durumun, İsrail’de 2023 yılından bu yana profesyonel futbol oynayan bir oyuncu için şaşırtıcı olduğu ifade ediliyor.

Omeonga’nın uçak içinde zorla gözaltına alınması ve yaşadığı ayrımcılık, özellikle sosyal medyada ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Olayın ardından futbol camiası ve insan hakları savunucuları, oyuncuya destek mesajları göndermeye devam ediyor.

 

Karar Gazetesi

Etiketler gözaltı roma İsrail israil'in kara listesi uçakta gözaltı yolcu uçağı
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