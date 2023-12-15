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Ünlü gazeteci bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü gazeteci bıçaklanarak öldürüldü
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Mozambik'in ünlü gazetecilerinden Joao Chamusse, başkent Maputo'daki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Mozambik'in tanınmış gazetecilerinden Joao Chamusse'nin, evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu öldüğü bildirildi. Ulusal medyada yer alan haberlerde, Chamusse'nin dün başkent Maputo'daki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradığı ifade edildi. Gazete yöneticiliğinin yanı sıra televizyon yorumculuğu da yapan Chamusse'nin, saldırıda başından aldığı yara sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve yerel sivil toplum örgütleri, cinayetin acilen soruşturulması çağrısı yaptı. Mozambikli yetkililer, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Etiketler gazete ünlü gazeteci ölüm
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