Ünlü gazeteciden dünyayı sarsan ''Frankenvirüs'' uyarısı

Avustralyalı ünlü gazeteci Sharri Markson, yeni kitabında koronavirüsün Wuhan'daki tesisten sızdığı iddiasını gündeme getirdi. Yeni salgın uyarısında bulunan Markson, adres olarak Çin'i gösterdi.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Ancak on milyonlarca kişiye bulaşan ve 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.

Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki viroloji laboratuvardan sızdığı iddiası hala en çok destek gören tezlerden biri.

Bu iddia Avustralyalı ünlü gazeteci Sharri Markson'un 'What really happened in Wuhan' (Wuhan'da gerçekte neler oldu) isimli yeni kitabı ile bir kez daha gündemde.

Virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden çıktığı iddiasını savunan kitapta Çin'in bunu gizlemek için 'örtbas çalışmalarına' devam ettiğini öne sürdü.

'Başka bir salgını önlemek için, koronavirüsün nasıl başladığını kesinlikle bilmemiz gerekiyor' diyen yazar şu ifadeleri kullandı;

'Gerçek şu ki, Çin'deki laboratuvarlarda, Avustralya, İngiliz ve Amerikan laboratuvarlarıyla aynı standartlarda olmayan ve hiçbir gözetimin olmadığı tehlikeli biyolojik araştırmalar yapılıyor.'

Markson'un Kovid-19'un çıkış noktası olarak lanse ettiği tesis, koronavirüsler konusunda önde gelen bir otorite olarak kabul ediliyor ve hala riskli 'Frankenvirüs' deneylerinin burada yürütüldüğünden şüpheleniliyor.

Virüsün Wuhan'dali laboratuvardan sızdığı tezinin çok fazla siyasileştiğini belirten yazar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu iddiayı araştırmak için yeterince hızlı hareket etmediğini belirtti.

Bu konuda sık sık eleştirilen DSÖ geçtiğimiz haftalarda yeni bir adım atma kararı almıştı. DSÖ, Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvardan kaçıp kaçmadığı konusunda yapacağı araştırma için yeni uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu.

Söz konusu ekipte biyogüvenlik, laboratuvar güvenliği, genetik ve virüslerin insanlara nasıl yayıldığı konusunda uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşacak.

'YARASA KADIN'DAN İDDİALARA YANIT

Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli geçtiğimiz aylarda bu iddialara yanıt vermişti.

Shi, laboratuvarlarda yeterince güvenli olmayan yarasa koronavirüsleri ile riskli deneyler yapıldığı suçlamasını reddetmiş ve 'Kanıtın olmadığı bir iddianın doğru olmadığını kanıtlamak için nasıl bir kanıt sunabilirim ki?' demişti.

Shi bu süreçte yaşadıkları için 'Dünyanın nasıl bu hale geldiğini bilmiyorum, masum bir bilim insanının üzerine sürekli iftira atılıyor' ifadelerini kullanmıştı.

'Laboratuvarında pandemi patlak vermeden önce yeni koronavirüsün herhangi bir kaynağı var mıydı?' sorusuna Shi'nin yanıtı ise 'hayır' şeklinde olmuştu.