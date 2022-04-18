Ünlü komedyenden Erdoğan taklidi

Komedyen Stefan Leonhardsberger'in ülke liderlerinin yürüyüşlerini taklit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dünya genelinde geniş bir kitle tarafından tanınan ünlü komedyen Stefan Leonhardsberger, dünya liderlerinin yürüyüşünü taklit eden bir video hazırladı.

Leonhardsberger'in taklit ettiği isimler arasında ABD Başkanı Biden, ABD Eski Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

Ancak Leonhardsberger'in Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidine eleştiri yağdı. Ünlü komedyenin yaptığı taklidin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşü ile alakası olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.