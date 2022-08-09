  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ünlü modacı hayatını kaybetti

Ünlü modacı hayatını kaybetti

Ünlü modacı hayatını kaybetti

Yıllardır kanserle mücadele eden dünyaca ünlü modacı Issey Miyake yaşama gözlerini yumdu.

Japonyalı ünlü modacı Issey Miyake, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Miyake’nin 5 Ağustos’ta yaşamını yitirdiği açıklandı.

Japon medyası kendi ismiyle marka olan Miyake’nin bir süredir kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Kyodo haber ajansı Miyake’nin 5 Ağustos’ta yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Miyake, hepatosellüler karsinom olarak da bilinen karaciğer kanserinden muzdaripti.

Miyake’nin cenazesinin sadece ailesinin katılımıyla gerçekleştiği ve bir tören düzenlenmeyeceği duyuruldu. 1970’lerin ortasında ortaya çıkan Japon tasarım akımının bir parçası olan Miyake, haute couture’de yüksek teknoloji malzemeler ve rahat bir tasarım tercih ederek gündem olmuştu.

ABD’nin 1945 yılında atom bombası attığı Hiroşima’da doğan ve saldırı anında 7 yaşında olan Miyake, atom bombasından kurtulmayı başarmıştı. 140 bin kişinin öldüğü saldırının ardından Miyake, önce Tokyo’da daha sonra da Paris’te ilk butiğini açmıştı.

Etiketler Issey Miyake ünlü modacı kanser
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan cemevinde en çok merak eden soruyu yanıtsız bıraktı
Araç sahiplerine ''indirimcik'' müjdesi! Petrol gerileyince, yeni indirim geliyor!
Hande Fırat canlı yayında çılgına döndü
Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yasak aşk iddiası
SGK'nın ödediği ikinci maaşta bilinmeyen ayrıntı! Emekliler de çalışanlar da alabilir!
Dolar, altın ve kripto paralar için dikkat çeken tahminler
Marmara'nın 3 bin nüfuslu adası değere bindi: 180 bin kişi istila etti!
Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle böyle katlettik!
AK Parti'nin eski anketçisi, muhalefete ''tüyoyu'' verdi