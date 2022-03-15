Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, Ukraynalı sığınmacılara evinin kapılarını açıyor

Beyazperdenin son dönemdeki en gözde oyuncularından Benedict Cumberbatch, ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalı mültecilere evinin kapılarını açacak.

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Benedict Cumberbatch, ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalı mültecilere evinin kapılarını açmak istediğini ifade etti.

"Politikacılara daha çok baskı yapmaylıyız"

Daha önce de katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına destek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Benedict Cumberbatch, şimdi de ülkesindeki savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını ifade etti.

Oyuncu, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem..." diye konuştu. Cumberbatch, daha sonra da herkesin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan çok daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

"Herkes elinden geleni yapmalı!"

Benedict Cumberbatch, halkın acı çeken bu insanlara yardım için politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumberbatch, konuyla ilgili, "Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu... Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Benedict Cumberbach, BAFTA gecesinde Ukrayna'ya desteğini takım elbisesinin yakasına ülke bayrağını taşıyan rozeti takarak da gösterdi.