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Ünlü restoran zincirinde tanga şort krizi

Ünlü restoran zincirinde tanga şort krizi

Amerika'nın ünlü restoran zincirlerinden Hooters'da kadın garsonlara dağıtılan tanga tipi şortlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü restoran zincirleri arasında yer alan Hooters'da "tanga şort" krizi yaşanıyor. Restoran yetkilileri, yeni kıyafet düzenlemesi kapsamında kadın garsonlara şort verdi. Ancak kısalığıyla dikkat çeken şortlar, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı sosyal medyada kullanıcıları, ahlak kurallarına aykırı olarak nitelediği bu kararın geri çekilmesini istedi.

AMERİKA'DA ÇOK SAYIDA MÜŞTERİSİ VAR
2011 yılında ülkemizde de açılması planlanan Hooters, son anda Türkiye pazarına girmekten vazgeçmişti. O yıllarda restoranın açılacağı yer dâhi belliydi ve basına duyuruları bile yapılmıştı. Amerika'da birçok müdavimi bulunan restoran kılık kıyafet kurallarında yeniliğe giderek üniformalarını değiştirmeye karar verdi. Fakat restoranın bu kararı nedeniyle büyük tartışma patlak verdi.

TANGA TİPİ ŞORT TARTIŞMA YARATTI
Mini şortlarıyla servis yapan restoranın artık çalışanlarından tangayı anımsatan bir kıyafet giymelerini istemesi tartışma yarattı. 80'lerden beri neredeyse aynı formayı kullanan restoranın yaptığı bu radikal değişiklik insanları kızdırdı. Çalışanlar TikTok hesabında bu yeni şortlarına isyan etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Çalışanların yeni kıyafetlerine karşı gösterdikleri tutum sosyal medyada yeni bir tartışma konusuna dönüştü. Kimi kullanıcılar bu kıyafeti giymek istemeyen çalışanların işte ayrılabileceğini söyledi. Kimileri ise başta sözleşme imzalarken giymeyi kabul ettikleri şortun bu olmadığını ve şirketin bu değişiklik konusunda kesin bir karar alamayacağını dile getirdi.

Etiketler hooters abd restoran zinciri tanga şort
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