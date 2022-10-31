Ünlü şarkıcı ''Cadılar Bayramı'' izdihamında hayatını kaybetti

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlaması esnasında yaşanan izdihamda 153 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenler arasında ünlü şarkıcı ve oyuncu Lee Ji Han'ın da olduğu ortaya çıktı.

24 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji Han, Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdihamda ezilerek hayatını kaybetti. Produce 101'in 2. sezonunda ünü yakalan Ji Han da o kalabalıktaki isimlerden biriydi.



Lee Ji Han'ın ölüm haberini ilk olarak 'Produce 101' dizisindeki rol arkadaşları duyurdu. Han'ın menajerlik şirketi 935 Entertainment'tan yapılan açıklamada Ji Han'ın 29 Ekim'de Itaewon'daki olayda hayatını kaybettiği doğrulandı. NE OLMUŞTU?

Güney Kore'nin başkenti Seul'da 29 Ekim'de düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde izdiham yaşandı. İzdiham esnasında havasızlık ve ezilme nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetti.