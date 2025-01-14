Ünlü tatil cennetinde turist teknesi alabora oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tayland'ın tatil adası Phuket açıklarında 33 turistin bulunduğu tekne alabora oldu.
Tayland'ın Phuket Adası açıklarında 33 Çinli turist ile 5 mürettebatın bulunduğu tekne su almaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra alabora oldu. Tüm yolcu ve mürettebatın kurtarıldığı kazada yaralanan 8 kişinin çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol