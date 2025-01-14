Ünlü tatil cennetinde turist teknesi alabora oldu

Tayland'ın tatil adası Phuket açıklarında 33 turistin bulunduğu tekne alabora oldu.

Tayland'ın Phuket Adası açıklarında 33 Çinli turist ile 5 mürettebatın bulunduğu tekne su almaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra alabora oldu. Tüm yolcu ve mürettebatın kurtarıldığı kazada yaralanan 8 kişinin çevre hastanelere sevk edildiği bildirildi.

DHA