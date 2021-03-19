Uyuşturucu bağımlısı kadın dişlerinden oldu!

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Brittany Negler, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tüm dişlerini kaybetti.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Brittany Negler, erkek kardeşi öldükten sonra uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu süreçte sağlığından olan kadın ’dişlerin düzeltilemez’ denilerek diş hekimi tarafından dişsiz bırakıldı. Geçici dişler ile yaşamaya çalışan kadın 35 kiloya kadar düştü. Tüm dişleri çekilen kadına sonunda Dr. Kenny Wilstead'den tarafında 30 bin dolara mal olan yeni dişler takıldı.

''KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜM SANDIM''

Diş hekiminin Instagram'da paylaştığı videoda gözyaşları içinde yaşadığı durumu paylaşan kadın, söze ‘’uzun süredir kardeşimi öldürdüğümü sandım '' diyerek başladı ve şöyle devam etti: Ewing sarkomu (kemik kanseri) vardı. Bir gün uyandım, okula gitmediğini gördüm. Onunla beraber yatıyorduk ama nefes alamadığını gördüm. Acaba onu ben mi öldürdüm diye hep kendimi suçladım. İçimdeki bu vicdan azabını bastırmak için kötü işlere bulaştım. Duygularımı uyuşturmak istedim. Uyuşturucu sorunları nedeniyle rehabilitasyona girdim tamamen bıraktım ama çürümüş ve eksik dişlerim vardı.

''BÜTÜN DİŞLERİM ÇEKİLDİ 35 KİLOYA DÜŞTÜM''

Diş hekimi dişlerimin düzeltilemez olduğunu söyledi ve hepsini çekti. Elime ağzıma bile uymayan takma dişler verdi. Yemek yemeği bırakın ağzımı kapatamıyordum. 35 kiloya kadar düşmüş, dışarı çıkamaz hale gelmiştim. 'Beslenme tüpü takmaya çok yaklaştım çünkü yemek yiyemiyordum ve çok fazla kilo kaybediyordum.’’

Artık tüm cesaretimi toplayıp başka bir dişçiye gittim ve bana yeni bir gülüş kazandırdı. Ona minnettarım.''