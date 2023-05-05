Uzman isimden tüm dünyaya uyarı! En kötü senaryoya hazır olun!

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte etkisini artıran sıcaklıklar artırırken Yunan uzmandan dan dünya ve Avrupa'ya yönelik önemli uyarı geldi.

Dünya son yıllar küresel iklim değişikliğinin etkilerini çok ciddi şekilde hissetmeye başladı. İklim değişikliğinden kaynaklı sorunların şimdiden baş göstermete başladığı Türkiye'nin komşusu Yunanistan'dan ise dikkat çeken bir çıkış geldi.

Yunan basınında son günlerde yer alan ve 2023’te ülkede son yılların en sıcak yazının yaşanabileceğine ilişkin tahminleri değerlendiren Laguvardos, “Son yıllarda her yaz sıcaklıklar normalin üzerinde seyrettiği için bu yazın da sıcak olabileceğini tahmin ediyoruz ancak bu yazın aşırı sıcak olacağını net olarak söylememiz mümkün değil” diye konuştu.

"YAZIN NASIL GEÇECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Laguvardos, uzun süreli yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın hakim olduğu iklim koşullarının kontrol edilemeyen geniş çaplı orman yangınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

İspanya, Güney Fransa, Kuzey Fas ve Kuzey Cezayir bölgelerinde nisan ayı ortasındaki yağış miktarının azlığına dikkati çeken Laguvardos, bu yıl bölgede erken başlayan orman yangınlarının sebeplerinden birinin de bu olduğunu ifade etti.

Laguvardos, “Yazın nasıl geçeceğini bilemesek de en kötü senaryo için hazır olmalıyız.” dedi.

AVRUPA EN ÇOK ETKİLENECEK BÖLGELER ARASINDA YER ALIYOR

İklim değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulunmak için tek bir yılın verilerine odaklanmanın doğru olmayacağını belirten Laguvardos, bazı senelerin diğerlerine göre daha sıcak veya soğuk olabileceğini ancak dünya üzerindeki genel eğilimin sıcaklıkların artması yönünde olduğunu kaydetti.

Laguvardos, “Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre son 30 yılda en çok sıcaklık artışı görülen kıta, Avrupa.” diye konuştu.

Hava sıcaklıklarındaki artışın yağışların üzerinde de etkisinin olduğuna işaret eden Laguvardos, son yıllarda yıllık toplam yağış miktarında çok fazla değişim gözükmese de yağışlı gün sayısının azaldığını, buna karşın yağış şiddetinin arttığını dile getirdi.

Laguvardos, bu değişimin de sel olasılığını artırdığına ve tarımı olumsuz etkilediğine dikkati çekti.