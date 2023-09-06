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Venedik'ten turizmin tahribatına ''paralı'' önlem

Venedik'ten turizmin tahribatına ''paralı'' önlem
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Venedik gelecek yıl bahardan itibaren biletleme sistemini deneyecek ve günübirlik ziyaretçilerin İtalyan şehrinin tarihi merkezine giriş için 5 euro ücret ödemesi gerekecek.

Unesco, kısmen kitle turizminin etkisiyle Venedik'i tehlike altındaki dünya mirası alanları listesine ekledi. Bu kararın ardından kent konseyi, turistlerden şehir merkezine giriş için para alınması kararını destekledi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Belirli dönemlerde turist akışını düzenlemek gerekli ancak bu, şehrin kapatılması anlamına gelmiyor. Venedik her zaman herkese açık olacaktır” dedi.

Yerel otorite yaptığı açıklamada, şehirde yaşayanların, işe gidip gelenlerin, öğrencilerin ve 14 yaşın altındaki çocukların yanı sıra geceyi şehirde geçiren turistlerin de muaf tutulacağını söyledi.

Uzun süredir tartışılan planın hala 12 Eylül'de toplanacak geniş belediye meclisi tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaç biletin satışa sunulacağı da dahil olmak üzere pek çok ayrıntı hala belirsiz.

Kentin turizmden sorumlu meclis üyesi Simone Venturini, yeni sistemin Venicea'yı “küresel düzeyde öncü” yapacağını söyledi.

İki yıl önce şehir, günde binlerce ziyaretçiyi bırakıp onları limana yönlendiren büyük yolcu gemilerine yasak getirmişti.

Etiketler para paralı venedik giriş
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