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  3. 06 Aralık 2018 10:58

Vücut geliştirme ilacı yüzünden bu hale geldi

Vücut geliştirme sporcusu Daniel Marquis bilinçsiz steroid kullanımı nedeniyle eti çürümeye başladı.

Vücut geliştirme ilacı yüzünden bu hale geldi
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve vücut geliştirme sporu ile uğraşan 28 yaşındaki Daniel Marquis, steroid kullanımı sebebiyle ciddi bir enfeksiyon kaptı.

Eti çürümeye başlayan Daniel, ameliyat olmak için Kolombiya'nın yolunu tuttu fakat 10 bin dolarlık ameliyat dikişlerin patlaması sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Parası biten Daniel, Kolombiya'da hastanede mahsur kaldı.

Hürriyette yer alan habere göre Sporcu genç tedavi masrafları sebebiyle gerekli 30 bin doları toplamak için yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar 15 bin dolar bağış yapıldı. Daniel şimdi mahsur kaldığı hastanede tedavi masrafları için gereken 30 bin doların bir an önce toplamayı ve eski sağlığına tekrar kavuşmayı hayal ediyor.

 

vücut geliştirme , ilaç , steroid , gym
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