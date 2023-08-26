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Wagner liderinin uçağının enkazında 10 kişinin cesedine ulaşıldı

Wagner liderinin uçağının enkazında 10 kişinin cesedine ulaşıldı
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Wagner lideri Yevgeny Prigozhin’in içinde bulunan uçağın enkazında 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam Yevgeny Prigozhin’in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

SLEDCOM’un açıklamasında “İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır” denildi.

Etiketler rusya Yevgeny Prigozhin uçak enkaz
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