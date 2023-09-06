Yabancı uyruklu yolcuya uyuşturucu gözaltısı

Aydın’ın Söke ilçesinde yapılan kontrollerde vize ve ikamet izni ihlali sebebiyle aranan yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol esnasında bir otobüs firmalarında seyahat eden M.F.W.J. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada ekstazi, captagon, kubar esrar ele geçirildi. Yapılan kontrollerde M.F.W.J. isimli yabancı uyruklu şahsın vize ihlalinden, ikamet izni ihlalinden ve terke davet ihlallerinden arandığı tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan görüşme sonucunda şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. Şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.