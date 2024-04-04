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Yağ aldırma operasyonu, cinayetle bitti

Yağ aldırma operasyonu, cinayetle bitti
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Meksika'da "liposuction" yaptırarak yağlarından kurtulmak isteyen genç bir kadın korkunç bir şekilde can verdi. Kendisini "plastik uzmanı" olarak tanıtan TIP öğrencisi genç kadının cansız bedenini masada bırakıp ortadan kayboldu.

Meksika’nın Guadalajara şehrine bağlı Tepatitlán de Morelos’ta, genç bir kadın olan Georgina Nayeli Ruezga, liposuction işlemi sonrasında yaşamını yitirdi.

İşlemi yapan Jorge V isimli kişi, ihmalkarlık sonucu adam öldürmekten suçlu bulunarak üç yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi.

Soruşturma devam ederken, tıp öğrencisi olduğu iddia edilen bir kişi ve iki yardımcısının yasadışı bir operasyon gerçekleştirdiği ve bu operasyonun başarısız olduğu belirtildi.

Genç kadın, operasyonun yapıldığı restoran tarzı bir mekanda, liposuction sırasında yağın kan dolaşımına karışması sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Ertesi gün, kadının bedeni masanın üzerinde bulundu.

Kaçan Jorge V, daha sonra yakalanarak gözaltına alındı ve Zapopan’daki bir üniversitede tıp eğitiminin sekizinci döneminde olduğu ortaya çıktı.

Plastik cerrahi uzmanı olmadığı anlaşıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Etiketler Yağ Aldırma liposuction liposuction işlemi cinayet genç kadın meksika
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