Yaz tatilinde inanılmaz olay ! Boynunu delip geçti !

Endonezya'da tatile çıkan Alan ve Sharon Pope çifti hayatları boyunca unutamayacakları bir hatıra ile evlerine döndü.

Alan Pope botla çıktıkları gezi sırasında bir kılıç balığı tarafından bıçaklandı. Bir anda yere yığılan adam, şahdamarına sadece bir milimetre kala sudan gelen bir kılıç balığının dişleri tarafından az kalsın ölüyordu.

Bir mutfak bıçağı ile aynı boyutlarda ve keskinlikte olan kılıçbalığının düşleri şans eseri Alan Pope'un hayatla bağlantısını sağlayan damarı es geçmişti.

57 yaşındaki emekli bir postacı olan Alan Pope 3 Hastane gezmek zorunda kaldı. Çünkü doktorlar boynuna saplanan kılıç balığının kalıntısını çıkarmaya cesaret edemiyordu. Dişler o kadar şah damarına yakındı ki ufacık bir kayma bile adamı öldürebilirdi.

Neyse ki yoğun çabalar sonucu eşini 36 saat sonunda 3 buçuk saat süren bir operasyonun ardından Sharon Pope iyi haberi almıştı.

Sharon Pope o anları şöyle anlatıyor:

'Vurulduğunu düşündüm. Birden o büyük patırtıyo duydum ve onu botta yerde yatarken gördüm. Boynunda bir delik açılmış gibiydi".

Emekli çift Avustralya'ya döndükten sonra Alan Pope kılıçbalığının dişlerini yanında götürdü ve koluna bir kılıçbalığı dövmesi yaptırdı.

Bu sıradışı kazada kılıç balığının nereden geldiğini kimse anlayamadı. Ancak kılıç balıklarının boyları 90 santimetreye ulaşmadan önce dişlerini bir kez düşürdükleri biliniyor.