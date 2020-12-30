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  3. 30 Aralık 2020 14:33

Yemen'de kabine üyelerine bombalı saldırı

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin iniş yaptığı Aden Havalimanı'nda bir patlama meydana geldi.

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Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede çatışma çıktığı bildirildi.

Yeni hükümet üyelerini taşıyan uçak, öğle saatlerinde başkentteki Aden Havalimanı'na iniş yaptı. Bakanlar uçağın merdiveninde göründüğü sırada ise, havalimanında peş peşe patlamalar oldu.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

 

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