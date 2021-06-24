Yemen'de tekne faciası: En az 300 kişi öldü
Birleşmiş Milletler'in duyurduğu habere göre, Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu.
Ortadoğu ülkesi Yemen'in açıklarında bir göçmen teknesi alabora oldu.
Elim olayda en az 300 can kaybının yaşandığı belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler'den açıklama
Konuya ilişkin resmi açıklama yapan Birleşmiş Milletler, "Yemen açıklarında batan göçmen teknesinde en az 300 kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediyoruz" dedi.
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