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Yeni nesil ''hayalet'' savaş uçağı kayboldu

Yeni nesil ''hayalet'' savaş uçağı kayboldu
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ABD’de yeni nesil savaş uçağı F-35B'nin düştüğü, pilotu paraşütle atladığı hava aracını bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ABD’de Güney Karolina Eyaleti’nin North Charleston şehrinde bulunan Joint Base Charleston hava üssünün X platformundan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde kaza yapan F-35 uçağını bulmak için Beaufort deniz piyadeleri hava üssüyle birlikte çalışıyoruz. Pilot başarılı bir şekilde paraşütle atladı” ifadesi kullanıldı.

Olası tanıklara olayla ilgili bildiklerini yetkililere bildirme çağrısında bulundu.

ABD Deniz Piyade Kolordusu’ndan WCSC televizyonuna yapılan açıklamada, kaza yapan uçağın, 2. Deniz Uçağı Kanadı 501. Eğitim Savaş Uçağı Filosu’na (VMFAT-501) ait bir F-35B olduğu bildirildi. Pilotun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Arama çalışmaları, Güney Karolina Eyaleti’nin orta kesimlerindeki Moultrie ve Marion göllerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştı.

Etiketler F-35B hayalet uçak kayıp savaş uçağı
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