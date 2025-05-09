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Yeni Papa Leo'nun göreve başlama tarihi belli oldu

Yeni Papa Leo'nun göreve başlama tarihi belli oldu
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo için resmi göreve başlama ayininin 18 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Papa 14'üncü Leo için 18 Mayıs Pazar günü Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda resmi papalığa başlama ayini düzenlenecek. 10 Mayıs'ta kardinallerle bir araya gelecek olan yeni papa, seçildiği Konklav'ı takip eden gazetecilerle 12 Mayıs'ta buluşacak, 16 Mayıs'ta Vatikan'a akredite yabancı ülke büyükelçileri ve misyon şeflerini kabul edecek. Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa 14'üncü Leo'nun, Vatikan'da Papalık Kabinesi olarak bilinen 'Curia'daki tüm başkan ve üyeleri geçici olarak aksi bir hükümde bulunana dek onayladığı ve görevlerini sürdürmelerini istediği ifade edildi. 

DHA

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Etiketler yeni papa leo vatikan katolik
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