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Yine bir gizemli virüs! 24 saatte peş peşe ölümler yaşandı

Yine bir gizemli virüs! 24 saatte peş peşe ölümler yaşandı
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Doğu Afrika ülkesi Burundi’de tespit edilen yeni bir gizemli salgın nedeniyle 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Burundi’de aynı bölgede yaşayan 3 kişinin aynı semptomları göstererek hastalanması panik yaşattı. Hastaların 24 saat içinde hayatını kaybetmesine neden olan hastalık henüz resmi olarak tanımlanmadı. SOS Media Burundi, hastalığın semptomlarının karın ağrısı, burun kanaması, akut baş ağrısı, yüksek ateş, kusma ve baş dönmesi olduğunu belirtti.

Gizemli virüsün semptomlarının Marburg ve ebola ile aynı olmasına rağmen Burundi Sağlık Bakanlığı virüsün yeni bir hastalık olduğunu söyledi. Outlet'e konuşan Migwa sağlık merkezinden bir hemşire, "Hızla öldüren bir hastalık" dedi.

Etiketler gizemli virüs hastalık salgın ölüm
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