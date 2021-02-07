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  3. 07 Şubat 2021 13:12

Yine ''gizemli hastalık'' alarmı! 15 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yine ''gizemli hastalık'' alarmı! 15 kişi hayatını kaybetti
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Afrika üllkesi Tanzanya'nın batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.     

Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.     

Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.     

Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.     

Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.     

tanzanya , afrika , gizemli hastalık
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