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  3. 01 Şubat 2021 16:38

Yok böyle şans! 6. kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Bryan Moss adlı adam 6'ıncı kez büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Yok böyle şans! 6. kez büyük ikramiyeyi kazandı
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ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'ın yüzüne şans tam 6'ıncı kez güldü. Yok böyle şans dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı. Moss kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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