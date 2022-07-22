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Yolcu treninde dehşet anları! Pencereden atladılar

Yolcu treninde dehşet anları! Pencereden atladılar

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir trende yangın çıktı. Durumu fark eden yolcular pencerelerden atlayarak canını kurtardı.

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville’de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu. Paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı öğrenildi. Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı belirtildi.

İHA

Etiketler abd yolcu treni yangın
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