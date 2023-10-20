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Yolcu uçağında bomba paniği

Yolcu uçağında bomba paniği
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir havalimanında, bomba tehdidi nedeniyle bir uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Arjantin merkezli La Nacion internet sitesinin haberine göre, Jorge Newbery Havalimanı'nda, bomba tehdidinin ardından söz konusu uçaktaki yolcular tahliye edilirken, kalkışa hazır 4 uçak ise pistten uzaklaştırıldı.

Yetkililer, tehdit mesajlarının, Arjantin 2000 şirketine gönderildiğini belirterek, polis ve bomba imha uzmanlarının alanda arama yaptığını söyledi.

HAVALİMANI KONTROL EDİLİYOR
Yerel basına konuşan yolculardan biri "Hepimizi tahliye ettiler, alanı terk ettik ve haber bekliyoruz. Havalimanı kontrol ediliyor, görevlilerin aktardığına göre en az 2 saat beklememiz gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki İsrail ve ABD büyükelçiliklerine "bombalı saldırı tehdidi yaptığı" ileri sürülen 18 yaşındaki bir kişinin de 18 Ekim'de gözaltına alındığı bildirildi.

AA

Etiketler arjantin yolcu uçağı bomba
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