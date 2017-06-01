Yolcu uçağını, açık kalan iPhone mu düşürdü ?

Mısır Havayolları’nın Airbus A320 tipi uçağının, yardımcı pilotun kokpitte bıraktığı iPhone 6S ve iPad Mini 4 alev aldığı için 19 Mayıs 2016’da Akdeniz’e düştüğü öne sürüldü. Fransız yetkililer iddiayı araştırıyor

Fransa'nın başkenti Paris'ten Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderken 19 Mayıs 2016'da Akdeniz'e düşen Mısır Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı ile ilgili sürpriz iddia: 66 kişinin ölümüne neden olan uçağın, kokpitteki bir cep telefonu ve tablet yüzünden düşmüş olabileceği öne sürüldü. Le Parisien gazetesinin edindiği bilgilere göre; uçağın kokpitinde ön camın önünde yardımcı pilota ait bir iPhone 6S ve bir adet iPad Mini 4 bulunuyordu. Bu cihazların yanlış bir prize bağlanmış olabileceği ya da uçuş güvenliğini tehlikeye atacak biçimde bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Fransız yetkililer, bu ihtimali incelemesi için Ulusal Bilim Araştırmaları Merkezi'nden bir mühendise ve Savunma Bakanlığı'ndan bir fizik profesörü ile elektronik cihaz pilleri uzmanına görev verdi. Bu üç uzmanın konuyu araştırması ve 30 Eylül tarihine kadar bir rapor sunması bekleniyor.

KAMERALAR İNCELENDİ

Kokpitteki elektronik cihazların tespiti ise uçağın kalktığı, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bulunan kameralar sayesinde gerçekleşti. Kazadan önce uçağın son görüntülerini inceleyen uzmanlar, bu cihazların kokpit camının hemen yanında bulunduğunu gördü. Karakutu üzerindeki incelemelerinde de kokpitte duman izine rastlanması, bu cihazların bir yangına neden olduğu senaryosunu güçlendiren delillerden biri olarak görülüyor.