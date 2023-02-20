Yunan Bakan: Türkiye'ye çok büyük yardım ve destek gerekiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Atina yönetimi, Türkiye'de deprem bölgesine sağladığı desteklerin yanı sıra uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, afet bölgesini incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Türk halkına yaptığı yardımı siyasi konulara bağlayamayız." demişti.

"Türkiye ziyaretimle ilgili bilgi vereceğim"

Dendias, konuya ilişkin bir açıklamayı da Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının düzenlediği toplantı kapsamında yaptı.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirten Dendias, şunları söyledi:

Mevkidaşlarıma, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere ziyaretimle ilgili bilgilendirme yapma fırsatım olacak. Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak.

"Çok büyük yardım ve destek gerekiyor"



Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Nihayetinde çok büyük yardım ve destek gerekiyor.



Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret etti

Depremin ardından Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Öte yandan Dendias, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan'daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı.

"İki halkın yakınlığını ortaya koyuyor"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'ın Türkiye ile dayanışma göstermesinin ve ardından Türk kamuoyunda oluşan olumlu atmosferin, iki halkın yakınlığını ortaya koyduğunu kaydetmişti.

Ta Nea gazetesine konuşan Dendias, Türkiye'nin benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, depremin ardından Türkiye'yi ziyaretinin, Yunanistan'ın Türk halkıyla sonsuz dayanışmasını göstermek amacı taşıdığını dile getirmişti.