Yunanistan geri adım attı: Asker hareketliliğinin nedeni...

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Meis Adası'nın silahlandırılmadığını, "adada muhafız gücünün nöbet değişiminin yapıldığını" açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu nöbet değişimi Rodos adası üzerinden yapılan alışılagelmiş bir durumdur. Nöbet değişimi Rodos ile Meis arasında yapılan gemi seferleriyle gerçekleştirilmektedir" denildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamada, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine göndermeler yaparak, "bir ülkenin, tehdit altında bulunması halinde gerek kara kıtasını gerekse adalarını koruma hakkı olduğunu" öne sürmüştü.

Aynı yetkililere göre Yunanistan, bundan kaynaklanan haklarını kullanarak, "Ege'deki Yunan adalarının savunmasına yönelik her türlü önlemi almakla mükellef".

Fransız haber ajansında (AFP) yayımlanan iki fotoğraftan birinde, bir grup Yunan askeri normal sefer yapan feribotlardan çıkarken görülüyordu.

Diğer fotoğrafta ise yine aynı feribota başka bir grup Yunan askeri binerken görüntülenmişti.

'DOĞALGAZ ARAŞTIRMALARINA KARŞI'

Yunanistan, silahlı kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'de geniş çaplı askeri tatbikatlar yapacağını açıklamıştı.

Atina'da hükümet yetkilileri tatbikatların, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan edilmemiş ancak Yunan kıtasahanlığı olarak kabul ettiğimiz deniz bölgelerinde doğal gaz araştırmaları yapmasına yanıt olduğunu" söylüyor.

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması'nda Yunanistan'ın Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ile 12 Ada'da (Stompalya, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kasas, Piskopis, Misiros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sömbeki, İstanköy ve bağlantısı olan adalar ile Meis Adası) kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmaması ve tahkimat yapmaması hükme bağlanmıştı.

Yunanistan bu adalarda, "sadece muhafız gücü bulundurduğunu ve bu gücün saldırı değil savunma mevzilerinde konuşlandırıldıklarını" belirtiyor.

Atina yönetimi ayrıca "1974'teki Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin olası tehdidine karşı Yunan adalarındaki asker sayısının artırıldığına" dikkat çekiyor.

'YENİ BİR KOSANLIK ÖRNEĞİ'

Öte yandan, Meis'in silahlandırıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları "yeni bir korsanlık örneği" olarak nitelendirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır" dedi.