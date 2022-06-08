Yunanistan itiraf etti: ''Türkiye kazanır, biz kaybederiz!''

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Adaları tartışmasında Yunanistan'dan tarihi bir itiraf geldi. Yunanistan’ın önde gelen gazetesi Kathimerini’nin Genel Yayın Yönetmeni Papahelas, “Türkler, adaları silahlandırdığımız için BM’ye başvurabilir ve adaları ablukaya alabilirler.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Yunanistan mektuplarımıza adam gibi cevap versin, değilse Ege Adaları’nın egemenliğini tartışmaya açtık, açmaya devam edeceğiz” sözleri, Yunanistan’da gündem oldu.

Yunan Kathimerini Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papahelas, Yunan televizyonu Skai TV’ye konuk oldu ve Ege’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Alexis Papahelas, uluslararası hukukun Türkiye’den yana olduğunu itiraf etti: “Türkiye, Birleşmiş Milletler’e pakala başvurabilir. Yunanistan'ın askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir.”

Yunan Kathimerini gazetesi genel yayın yönetmeni Alexis Papahelas, Türkiye'nin haklı gerekçe ile askeri gücüne başvurabileceğini şu sözlerle ifade etti: "Türkiye bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır. Biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor"

Alexis Papahelas, Türk gazetecilerin baskı kurduğunu ve Yunanistan’ın “iletişim savaşında” elinin zayıf olduğunu belirtti: “En büyük sorun iletişim alanında. İletişim savaşında Türk gazeteciler bastırıyor. İddialarını güçlü savunuyorlar. Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğumuzu düşünüyorum.”

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