Yunanistan sallanıyor! Bir deprem daha

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verdiği bilgiye göre Yunanistan'ın Larissa kentinde 6.2 büyüklüğünde depremin ardından 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Gündüz yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin etkisiyle Larisa'daki bazı mağazalarda maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

İlk depremin ardından, 4,9 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremlerin de meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntılardan korkan kent sakinleri uzun bir süre dışarıda beklemişti.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (United States Geological Survey) tarafından verilen bilgiye göre Yunanistan’da bugün, 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.USGS, depremin merkez bölgesinin Tırnova kentine 10 km olarak açıkladı. Depremin çevre illerden de hissedildiği ve 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem olduğunu belirtti.