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Yunanistan'da yangın felaketi: Bir kişi daha ölü bulundu

Yunanistan'da yangın felaketi: Bir kişi daha ölü bulundu
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Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde ormanlık alanda düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulundu. Ülkede 7 gündür devam eden yangında ölü sayısı 21'e yükseldi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, bu sabah Kavacık (Lefkimi) köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yanmış ceset bulundu.

Otopsi için Adli Tıp'a götürülen cesedin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.

YANGINLAR ETKİSİNİ KAYBETTİ

Ülkede 19 Ağustos'tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da 7'nci gününde etkisini kaybetti.

Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen, yaşamını yitirmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.

AA

Etiketler yunanistan orman yangını
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