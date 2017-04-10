Yurt dışında katılım rekor kırdı

Referandum için yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi tamamlandı. 57 ülkede 1 milyon 400 bin 46 vatandaş oy kullandı. Katılım yüzde 47 ile rekor kırdı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerindeki katılım oranı yüzde 41.5 olarak gerçekleşmişti. Almanya, Lüksemburg ve Hollanda'da dikkat çeken sonuçlar var.

Türkiye'nin bürokratik sebeplerden dolayı bazı ülkelerle kriz yaşamasına rağmen yurt dışında oy verme işlemi rekor kırdı.



Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre yurt dışında kayıtlı 2 milyon 972 bin seçmen, bir önceki seçime göre anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma daha fazla ilgi gösterdi. 1 Kasım 2015'te yapılan milletvekili genel seçimlerinde sandığa giden yurt dışı seçmen sayısı bir milyon 258 bindi. 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandum için ise 27 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında yurt dışı seçmeninden bir milyon 400 bin 46'sı sandığa oy attı. 57 ülkede 120 temsilcilikte kurulan sandıklara atılan oy sayısı bir milyon 326 bin 70. Gümrüklerde ilk 14 günde kullanılan oy sayısı ise 73 bin 976 olarak açıklandı.

GÜMRÜK KAPILARINDA DEVAM EDECEK

31 gümrük kapısında oy verme işlemi 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu tarihe kadar yurt dışı seçmeni oylarını kullanabilecek. Pazar gününe kadar gümrüklerde kullanılacak oy sayısı ise yaklaşık 50 bin olarak tahmin ediliyor.

EN FAZLA OY ALMANYA'DAN... YÜZDE 15 ARTIŞ VAR

Yurt dışı temsilcilikleri arasında en çok oy en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Almanya'da kullanıldı. Almanya'da kayıtlı bir milyon 430 bin 127 seçmenden 695 bin 435'i sandık başına gitti. Böylece Almanya'da 1 Kasım milletvekili seçimlerine göre oyunu kullanan seçmenlerde yüzde 15 oranında artış oldu. Avusturya'da da 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerine göre daha fazla seçmen sandık başına gitti. Avusturya'da kayıtlı 108 bin 561 seçmenden oyunun kullananların sayısı 54 bin 937. Bu rakamla Avusturya'da 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 17 oranında artış oldu. İngiltere, İsviçre, İtalya, Danimarka ve Bulgaristan gibi ülkelerde kısmen de olsa bir oy artışı yaşandı.

HOLLANDA'DA RAKAM DÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen, Aile ve Sosyal İşler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk konsolosluğuna sokmayan ve bu nedenle de kriz yaşanan Hollanda'da ise seçimlere beklenen ilgi olmadı. Hollanda'da yaşayan seçmenler referandum oylamasına düşük oranda katılım sağladı. 1 Kasım seçimlerine göre referandum oylamasına katılanların oranı yüzde 11 azaldı.

ALMANYA'YA MI GİTTİLER?

Hollanda'da 252 bin 841 kayıtlı seçmenin sadece 123 bin 454'ü oyunu kullandı. Ancak Hollanda'ya kayıtlı olup da Almanya'da oyunu kullanan seçmenin sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan Fransa'da da sandıklara ilgi azaldı. Fransa'da kayıtlı Türk seçmen sayısı 326 bin 375. Oy kullanan seçmen sayısı 148 bin 431. Bu rakam 1 Kasım 2015 yılına göre yüzde 5.6 daha düşük. Belçika, Norveç, Yunanistan ve Makedonya gibi Avrupa ülkelerinde ise ilgi daha azdı.

LÜKSEMBURG'DA SEÇMENDEN DAHA FAZLA OY ÇIKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) anayasa oylamasının yapılacağı referandum için yurt dışı seçmenin dilediği ülkede oy kullanabilmesinin yolunu açmıştı. Bu karar sonucu Lüksemburg'da oy patlamasına yol açtı. Lüksemburg'da kayıtlı seçmen sayısı 571 iken, bu ülkede sandıklara atılan oy sayısı ise tam 9 bin 729 oldu.

FRANSA VE ALMANYA'DAN LÜKSEMBURG'A GİTTİLER

Komşu ülkeler Fransa ve Almanya'da kayıtlı olan seçmenler kendilerine daha yakın olduğu gerekçesiyle oylarını Lüksemburg'da kullanmayı tercih etti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Makedonya, Yunanistan, Kırgızistan ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan seçmenler sandıklara fazla ilgi göstermedi. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre Kanada'da yüzde 21, Amerika'da yüzde 34.7, Rusya'da yüzde 43 ve Yunanistan'da da yüzde 30 oranında düşük oldu. Makedonya'da bu oran yüzde 50 daha düşük çıktı.

REKOR KIRILDI

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu ise halk oylamasına yurt dışından rekor katılımın gerçekleştiğini, 1 Kasım milletvekili seçimlerine kıyasla dış temsilciliklerdeki katılımda yüzde 5,5 artış olduğunu ve toplam seçmenin yaklaşık yüzde 47'sinin sandığa gittiğini söyledi.