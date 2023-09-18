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Yüzlerce dronla müthiş gösteri

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Çin'de Tianjin Radyo ve Televizyon Kulesi’nin çevresinde bin dronla yapılan ''uçan ejderha'' gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

Çin'in Tianjin kentindeki Radyo ve Televizyon Kulesi’nin çevresinde gerçekleştirilen dron gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık bin dron kullanılarak oluşturulan “uçan ejderha” kulenin etrafında tur attı. İlginç dron gösterisi şehrin büyük bir bölümünde izlendi.

İHA

Etiketler çin televizyon kulesi drone gösterisi
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