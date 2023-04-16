Zelenski, Macron ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüm. Ukraynalı askerlerin Rus savaş suçluları tarafından korkunç bir şekilde infaz edilmesini kınadığı için Fransız lidere teşekkür ettim. Macron'un kısa süre önce Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti ele aldık. Rus ordusunun Ukrayna'dan tamamen çekilmesi gerektiği konusunda Ukrayna'nın duruşunu ilettiği için teşekkür ederim. Fransa'nın Ukrayna'ya savaş alanında verdiği desteği daha da güçlendirme niyetini takdir ediyorum. Ayrıca NATO Vilnius zirvesi hazırlıklarını ve beklenen sonuçlarını, özellikle de Ukrayna'nın ittifaka katılmadan önce etkili güvenlik garantileri elde etmesini ele aldık” dedi.