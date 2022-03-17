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Zelenski'den yaralanan sivilleri ziyaret

Zelenski'den yaralanan sivilleri ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus bombardımanında yaralanan sivilleri ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförüyle de bir araya gelen Zelenskiy, yaptığı açıklamada, “Vorsel’den tahliyesi sırasında işgalcilerin saldırısı altında kalan Vlosenko ailesi vücutlarıyla siper olarak birbirini koruyordu. Bölgesel savunma savaşçısı, Irpin’de öldürülen ABD’li gazeteci Brent Reno’nun şoförü ve Kiev’in cesur savaşçıları. Hepsi bir şeyde birleşiyor. Ukrayna sevgisi ve inancın boyun eğmez gücü. Acil şifalar” dedi.

Etiketler zelenski ziyaret rus saldırı
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