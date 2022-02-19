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''Zeynep'' Avrupa'yı yıktı geçti: 9 ölü

Almanların Zeynep adını verdiği Kasırga Avrupa'yı yıktı geçti. 9 kişinin ölümüne çok kişinin yaralanmasına neden olan fırtınanın hızı saatte 196 kilometreye ulaştı.

Avrupa’yı sallayan Zeynep Kasırgası nedeniyle birçok ülkeyi alarm durumuna geçirdi. İngiltere'de Eunice olarak adlandırılan Kasırga nedeniyle kırmızı alarm uyarısı verilirken, Belçika, İngiltere, İrlanda ve Hollanda’dan can kayıpları olduğu haberi geldi. Yapılan açıklamalarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kasırga nedeniyle birçok ülkede tren ve uçak seferleri iptal edildi.

Yürüyen insanlar fırtınanın gücüne boyun eğmek zorunda kaldı. Yerlerde sürüklenen insanların düştüğü durum tabiatın gücün gözler önüne serdi. 
İngiltere Meteoroloji Dairesi, şimdiye kadar en güçlü olduğu düşünülen kasırga hızının Wight Adası’nda 196 kilometre/saati geçtiğini açıkladı. Almanya’da Zeynep olarak bilinen fırtınanın şu anda Avrupa anakarasına ilerlediği ve özellikle Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya’yı etkisi altına aldığı bildirildi.

 Hollanda’da itfaiyeciler, Amsterdam ve çevresinde ağaçların devrilmesi sonucu üç kişinin öldüğünü ve kuzeydeki Groningen eyaletinde de bir kişinin seyir halindeki aracının üstüne ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Belçika’da ise iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bu ülkelerde, yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Etiketler zeynep kasırga
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