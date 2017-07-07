10 sanayi sitesi taşınacak

Üretimin önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla 1 hafta önce hayata geçen Üretim Reform Paketi'nin ilk uygulaması olan sanayi sitelerinin taşınması konusu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, sanayi sitelerinin daha modern şartlarda üretim yapmasına vesile olacak taşınma işlemlerinin bu günden itibaren başladığını ifade etti. Bakan, ilk etapta farklı birçok bölgede faaliyette bulunan 10 sanayi sitesinin taşınmasıyla işe başlayacaklarını söyledi.

10’U HEMEN TAŞINACAK

Türkiye’de kurulu bulunan 858 ve toplam 1 milyon 63 bin çalışanın olduğu sanayi siteleri daha modern şartlarda üretim yapmaya hazırlanıyor. Toplam arazi maliyetinin 280 milyon TL olacağı taşınma işlemlerinde ilk etapta taşınacak 10 sanayi sitesi yaklaşık 2,2 milyar TL’ye mal olacak. Söz konusu 10 bölgede 6 bin 181 iş yeri ve 40 bini aşkın çalışan bulunuyor.