1915 Çanakkale Köprüsü için basılan hatıra parası satışa çıktı

1915 Çanakkale köprüsü kullanıma açıldı. Darphane, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel 1 TL satışa çıkarıldı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'in Twitter hesabından, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel 1 TL’nin tedavüle girdiği duyurdu.

Şahin, 2022 yılında 5 milyon adet basılacağı söylenen madeni tedavül 1 TL’ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayarak paylaşımına şu notu düştü:

“Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım.1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL"

FİYATI AÇIKLANDI

1915 Çanakkale köprüsü açılışı anısı için satışa çıkacak gümüş hatıra paraların da Darphane Genel Müdürlüğü Web sitesinde 520 TL’den satışa çıkması bekleniyor.