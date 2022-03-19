1915 Çanakkale Köprüsü için basılan hatıra parası satışa çıktı
1915 Çanakkale köprüsü kullanıma açıldı. Darphane, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel 1 TL satışa çıkarıldı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'in Twitter hesabından, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel 1 TL’nin tedavüle girdiği duyurdu.
Şahin, 2022 yılında 5 milyon adet basılacağı söylenen madeni tedavül 1 TL’ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayarak paylaşımına şu notu düştü:
“Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım.1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL"
FİYATI AÇIKLANDI
1915 Çanakkale köprüsü açılışı anısı için satışa çıkacak gümüş hatıra paraların da Darphane Genel Müdürlüğü Web sitesinde 520 TL’den satışa çıkması bekleniyor.
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