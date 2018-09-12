2 bin 700 yıllık antik kentin üzerine AVM açılıyor

Özdilek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek tarafından yapılan Özdilek AVM, Myrleia Antik Kenti'nde büyük bir tarihi talana ve doğa talanına sebep olmuş durumda. Mevcut belediyeden önceki AKP'li belediyeden imar izni alınarak yapılan AVM, CHP'li belediye döneminde mahkemelik oldu ve bitmiş durumda olmasına rağmen açılamadı. Şimdi ise, mahkemelik olan AVM, İmar Affı bahanesiyle Yapı Kayıt Belgesi almış durumda. Açılışı yapılacak olan AVM'ye tepki gösteren Mudanya Belediyesi, alanı kamulaştırma kararı aldı.

TARİHİ YOK SAYDILAR

BirGün’den Demet Sargın’ın haberine göre; Mudanya'da, antik kent üzerine inşa edilen ve mahkemelik olan AVM, imar affı gerekçe gösterilerek açılmak isteniyor. Belediye ise kamulaştırma başvurusu yaptı.

İMAR BARIŞI RANTA OLANAK SAĞLIYOR

BirGün'e konuşan CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, imar barışının ranta olanak sağladığını söyledi. "Ülkemizin değerlerinin böylesi bir aftan yararlanarak yok edilmesi kabul edilebilir bir şey değil" diyen Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok yanlış bir karar olduğunu tartışmaya gerek yok. Göreve geldiğimiz günden beri bu tarihi alanın kurtarılmasıyla ilgili ne yapabileceğimizin yollarını arıyoruz. Son durumda, AVM'nin imar affıyla çalışma ruhsatı alması sonucunda da kamulaştırma kararı aldık. İçişleri Bakanlığıma başvurumuzu yaptık. Şimdi çıkacak sonucu bekliyoruz. Gerekli çalışmaları hukukçularımız ve teknik çalışanlarımız sürdürüyor. Onay gelirse burada halk için çalışmalar yapacağız."

AVM DEĞİL MÜZE OLSUN

AVM için Özdilek Grubu'na yeni bir yer vermeyi teklif ettiklerini ama bunun şirket tarafından kabul edilmediğini de sözlerine ekleyen Türkyılmaz, "Başka Mudanya yok. Burası sadece Mudanya'nın da değil, tüm dünyanın ortak değeridir. Bu AVM açılırsa sadece patron kazanır ama arkeopark ya da müze olursa insanlık kazanır" ifadelerini de kaydetti. Başkan Türkyılmaz, sözlerini "Halkın desteğini önemsiyoruz. Onlar olmadan başaramayız" ifadeleriyle sonlandırdı.